Pandemia: ultimi dati Agenas

AgenPress. L’ultimo monitoraggio di Agenas evidenzia un aumento delle condizioni di criticità dovute alla pandemia.

I dati dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali rilevano che è occupato da pazienti Covid il 42% dei posti in terapia intensiva, ovvero il 12% oltre la soglia critica del 30%, dato che interessa ormai ben 17 regioni su 21: una settimana fa erano 10.

I posti nei reparti di medicina occupati da pazienti Covid sono il 51% a livello nazionale, rispetto a una soglia del 40%. E’ un dato stabile e riguarda 15 regioni, rispetto alle 12 di una settimana fa.

Per quanto riguarda le terapie intensive la soglia critica del 30% risulta superata da: Abruzzo (37%), Basilicata (33%), Calabria (34%), Campania (34%), Emilia Romagna (35%), Lazio (32%), Liguria (53%), Lombardia (64%), Marche (45%), P.A. Bolzano (57%), P.A. Trento (39%), Piemonte (61%), Puglia (41%), Sardegna (37%), Toscana (47%), Umbria (55%), Valle d’Aosta (46%).

Per quanto riguarda invece i ricoveri in area ‘non critica’, ovvero nei reparti di malattie infettive, pneumologia e medicina interna, la soglia dei posti letto occupati da pazienti Covid, in questo caso definita pari al 40%, viene rilevata in: Abruzzo (47%), Calabria (43%), Campania (47%), Emilia Romagna (47%), Lazio (49%), Liguria (74%), Lombardia (53%), Marche (52%).