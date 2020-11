Covid. Speranza. Coprifuoco per Messa di Natale. A tavola con parenti più stretti

AgenPress – L’indice di contagiosità è attualmente pari a 1,2 e sta continuando a scendere: “è un segnale che va nella direzione giusta”, ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell trasmissione Di Martedì. E sul Natale afferma che il coprifuoco alle 22 vale anche per la Messa. “Il messaggio – ha detto – è ridurre tutte le occasioni in cui il virus si può diffondere. Il coprifuoco dopo le 22 c’è anche per la messa. Una valutazione sarà comunque fatta nei prossimi giorni.

E’ previsto per domani un incontro sul numero delle persone che potranno riunirsi a tavola per la cena e il pranzo di Natale. I posti a tavola, ha osservato, vanno “limitati agli affetti più stretti. Nelle prossime ore ragioneremo su questo. Domani è prevista una riunione su questo tema.

Speranza consiglia di evitare ogni spostamento non necessario fra Regioni. “In questo momento sono consentiti solo spostamenti da zona gialla a zona gialla. Vedremo l’evoluzione epidemiologica delle prossime settimane. Bisogna evitare gli spostamenti non strettamente necessari, ridurre il più possibile le relazioni con le altre persone se queste non sono indispensabili e restare a casa ogni volta che è possibile”.