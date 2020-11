Usa. Joe Biden annuncia la squadra che organizzerà l’Inauguration Day del 20 gennaio

AgenPress – Joe Biden ha annunciato la squadra che dovrà pianificare e organizzare l’Inauguration Day del 20 gennaio, il giorno in cui il nuovo presidente giurerà e si insedierà alla Casa Bianca. Una cerimonia che stavolta sarà inevitabilmente condizionata dalla pandemia, sia per quel che riguarda l’afflusso di persone al National Mall di Washington sia per quel che riguarda la tradizionale parata lungo Pennsylvania Avenue, l’arteria che collega Capitolo Hill, sede del Congresso, e la Casa Bianca.

A guidare il team saranno Tony Allen, che ha lavorato come speechwriter di Biden quando era senatore, e altri collaboratori di lunga data del presidente eletto e della sua campagna: Maju Varghese, Erin Wilson e Yvanna Cancela.