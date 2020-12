Mes, Daniela Santanchè (FDI): Ennesima dimostrazione di compattezza

AgenPress. “Io non so cosa si fosse messa in testa la Maggioranza, ma Silvio Berlusconi, si è reso disponibile ad aiutare il Paese, non a voltare le spalle alle opposizioni e di conseguenza a tutti gli italiani.

La decisione di votare no al Mes è l’ennesima dimostrazione che nonostante provino a dividerci in ogni modo, non ce la faranno mai, il perchè? è molto semplice, abbiamo un obiettivo comune, aiutare l’Italia e gli Italiani cosa che questo Governo interessato solo alle Poltrone ignora da sempre!

Il 9 Dicembre daremo l’ennesima dimostrazione su cosa vuol dire restare uniti! La Maggioranza non sprechi energie vitali per tentare di spaccarci, le conservi per lavorare bene e portare l’Italia fuori da questa emergenza!”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).