AgenPress. Ieri in pieno centro a Roma, centinaia di ragazzi, hanno iniziato picchiarsi sulla terrazza del Pincio per poi proseguire anche in Piazza del Popolo e poi dentro la stazione Flaminio della Metro A. Quasi tutti erano con le mascherine abbassate o addirittura senza.

Le forze dell’ordine stanno svolgendo verifiche sul maxi-assembramento sfociato in un mega rissa.