Furto in casa di Paolo Rossi ad Arezzo mentre si svolgevano i funerali

AgenPress – Mentre a Vicenza si svolgevano i funerali di Paolo Rossi, una banda si è introdotta nella sua casa a Bucine (Arezzo). E’ quanto ipotizzano i carabinieri di Arezzo che hanno svolto una serie di accertamenti nella tenuta di Rossi, immersa nella campagne di Poggio Cennina, presidiando la villa del giocatore dove, tra l’altro, c’è chi continua a portare fiori al cancello.

Riguardo al bottino, secondo un primo inventario, dalla casa sarebbe sparito il Rolex indossato abitualmente da Paolo Rossi, 150 euro e forse qualche gioiello di non ingente valore: cimeli ed altro sono conservati altrove in sicurezza proprio per precedenti furti avvenuti in zona.

Ma si attende che la moglie del calciatore faccia una verifica più precisa su cosa manchi dalla casa. Il furto è stato scoperto da un collaboratore della famiglia Rossi. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Arezzo. Sempre da quanto appreso, per entrare, gli autori del furto avrebbero forzato una finestra dell’abitazione.

A scoprire il furto è stato un collaboratore della famiglia che ha subito avvisato la moglie che stava rientrando da Perugia ,sua città di origine e dove aveva accompagnato alcuni familiari: l’uomo ha notato una finestra danneggiata. Stando a una prima verifica i ladri avrebbero portato via gioielli e, sembrerebbe, anche un orologio di Paolo Rossi ma l’inventario esatto è in corso. Durante il sopralluogo i carabinieri hanno controllato le stanze, verificato la presenza di eventuali impronte ed acquisito elementi che potranno dare un impulso ancora più forte alle indagini. La zona è piuttosto isolata e non nuova a simili raid. Le indagini sono scattate subito e sono in corso senza sosta anche se i carabinieri mantengono riserbo al momento su quanto rilevato. Stupito il sindaco di Bucine Nicola Benini che ha saputo dai media quanto accaduto. Il comune aretino sta preparando peraltro una celebrazione in ricordo di Paolo Rossi: “siamo in attesa di sapere dalla moglie Federica Cappelletti quando sarà possibile farla”, ha spiegato il primo cittadino. Inoltre si sta valutando l’ipotesi di dedicare lo stadio di Bucine al grande calciatore scomparso.