Recovery. Eurocamera approva bilancio Ue. Sassoli, ora piano Marshall europeo

AgenPress – Con 548 voti a favore, 81 contrari e 66 astensioni è stato dato il via libera dal Parlamento europeo al pacchetto economico che comprende il prossimo bilancio europeo ed il Recovery fund. L’Eurocamera ha dato il suo consenso al Quadro finanziario pluriennale (Qfp), per far sì che il sostegno dell’Unione europea possa arrivare ai cittadini dall’inizio del prossimo anno. Il testo sul bilancio a lungo termine dell’Ue per il periodo 2021-2027 è stato concordato con il Consiglio il 10 novembre.

“Con il voto di oggi, il Parlamento Ue ha adottato il bilancio europeo per i prossimi 7 anni. E’ un bilancio storico per un momento storico: abbiamo ottenuto 15 miliardi in più per sostenere sanità pubblica, ricerca, cultura e la politica comune di migrazione e asilo”, ha sottolineato il presidente del Pe, David Sassoli. “Questo bilancio destinerà un terzo delle risorse alla trasformazione verde dell’economia nel segno del Green Deal e della trasformazione digitale. Con il voto può partire il Piano Marshall europeo per uscire dalla crisi generata dal Covid, e porre le basi di un nuovo inizio: un’Europa più verde e più giusta”.