Libia. Pescherecci scortati dalla fregata Margottini della Marina Militare

AgenPress – I due pescherecci Antartide e Medinea con a bordo i 18 pescatori di Mazara del Vallo liberati ieri stanno dirigendo verso le coste italiane scortate dalla fregata Margottini della Marina Militare – impegnata nell’Operazione Nazionale Mare Sicuro- che li ha intercettati all’uscita delle acque territoriali libiche. La nave garantirà il transito in mare in sicurezza fino a Mazara del Vallo, dove l’arrivo è previsto per la mattina ddi Domenica. Lo si apprende dal ministero della Difesa.

“La Marina Militare, pur nel pieno della pandemia Covid 19 – sottolinea il ministero della Difesa – continua ad onorare gli impegni operativi a sostegno del Paese e garantisce la tutela degli interessi nazionali sul mare e dal mare, attraverso le Operazioni Mare Sicuro e Irini, oltre all’impegno in antipirateria nel Golfo di Guinea e nell’Oceano Indiano”.