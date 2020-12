Variante Covid. L’Italia e altri paesi europei bloccano i voli con il Regno Unito

AgenPress – “Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dalla Gran Bretagna e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione”. Lo scrive il ministro della Salute Roberto Speranza in un post su Fb. “La variante del Covid, da poco scoperta a Londra, è preoccupante e dovrà essere approfondita dai nostri scienziati. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza”.

Anche la Francia blocca i voli e gli altri collegamenti da e per il Regno Unito a partire dalla mezzanotte di oggi ‘per almeno 48 ore’. Lo ha annunciato il ministero dei Trasporti francese.

Nel comunicato del governo di Parigi si legge che la sospensione di 48 ore si applica “a tutti gli spostamenti di persone, compresi quelli legati a trasporti di merci, per via stradale, aerea, marittima e ferroviaria provenienti dal Regno Unito a partire dalla mezzanotte di domenica 20 dicembre”.

Il governo tedesco intende limitare la possibilità di viaggiare fra la Germania e la Gran Bretagna e fra la Germania e il Sudafrica, a causa della mutazione del Coronavirus. Lo rende noto un portavoce del governo in una nota. Al momento si lavora a una regolamentazione, aggiunge. Il Governo tedesco è in contatto con gli altri partner europei, conclude la nota. La decisione di sospendere i voli con la Gran Bretagna potrebbe essere adottata da tutta l’Ue. Lo ha spiegato una fonte del governo tedesco, aggiungendo che gli europei stanno discutendo anche una risposta comune sui collegamenti marittimi, ferroviari e stradali con il Regno Unito.

Anche il Lussemburgo sospende i voli da e per la Gran Bretagna. Il blocco – si legge sul sito del governo lussemburghese – scatta alla mezzanotte e durerà almeno 24 ore, in attesa di dati più ampia sul nuovo ceppo.

Il governo irlandese ha annunciato il blocco – per il momento per 48 ore – di tutti i collegamenti aerei e marittimi non essenziali con il Regno Unito. Il blocco, scrive l’Irish Times, inizierà a mezzanotte. Non ci saranno restrizioni agli spostamenti tra Repubblica di Irlanda ed Irlanda del Nord.