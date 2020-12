Migranti, Da Re (Lega), mancato accordo su ricollocazione obbligatoria, Ue chiarisca

AgenPress. “Lunedì 14 dicembre i ministri degli affari interni dell’Ue hanno discusso il nuovo ‘Patto sulla migrazione e l’asilo’. Dall’incontro, però, risulta che siano emerse divergenze sull’equilibrio tra responsabilità e solidarietà in materia di asilo.

In pratica, sembra che non sia stato trovato alcun accordo tra gli Stati membri sulla ricollocazione obbligatoria dei richiedenti asilo, quindi è solo utopia. Inoltre risulta che la solidarietà, sempre tra gli Stati membri, in materia di migrazione sia del tutto assente, non pervenuta. Attraverso un’interrogazione ho chiesto all’Ue chiarimenti sul mancato accordo.

Da anni la Lega esprime forti perplessità sull’approccio sui ricollocamenti automatici, un approccio insostenibile che rischia di rappresentare un incentivo per le partenze: chiediamo che venga fatta chiarezza nell’interesse dei cittadini, in questi anni l’Italia è stata trasformata dalla Ue e da questo Governo nel campo profughi d’Europa, serve un netto cambio di rotta”.

Lo dichiara l’europarlamentare della Lega Gianantonio Da Re.