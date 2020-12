Francesco Silvestri (M5S): “A Roma il M5S punta su Virginia Raggi”

AgenPress. Francesco Silvestri, deputato del M5S, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Dopo l’assoluzione Virginia Raggi ha detto di essersi sentita sola. “Probabilmente –ha affermato Silvestri- Virginia in quel momento ha avuto un momento di decompressione, ha detto che si sentiva sola riferendosi anche alla disorganizzazione che il M5S in questi anni ha avuto con in territori, ma non c’è stata alcuna volontà di lasciare sola Virginia Raggi, il governo ha stanziato molti soldi per Roma. Probabilmente si è sentita lasciata sola anche per delle dichiarazioni infelici che hanno preceduto questa giornata. Ma penso sia più uno sfogo il suo, lei è molto amata nel nostro Movimento”.

Sulla ricandidatura di Raggi. “Virginia è una persona su cui il M5S punta tantissimo. Sulla candidatura, ci saranno delle votazioni interne, io non credo che Virginia faticherà a vincerle indipendentemente da chi saranno gli avversari. Io credo che il M5S sia stato all’altezza, amministrando meglio della destra e della sinistra questa città, con molte meno risorse a disposizione. E’ vero che Calenda si è lasciato scappare che il Pd contava su una condanna di Virginia Raggi, a me questa cosa non è piaciuta. Il M5S dovrà scegliere il suo candidato e poi, parlando di temi, si faranno ragionamenti con altre forze politiche se si avrà voglia di farli. Ma io credo che il M5S a Roma debba guidare tutta la parte tematica. Non è nemmeno politicamente fattibile fare alleanze che le persone non capirebbero. Se passerà il voto interno sulla piattaforma Rousseau, la Raggi sarà la nostra candidata, poi il Pd farà le sue scelte. Non capisco perché dal punto di vista del Pd ci sia una preclusione sul nome. Se il loro giudizio sulla Raggi è che ha fatto una catastrofe, allora prima di parlare di nomi e cognomi dobbiamo capire quali sono le cose importanti per la città, sospenderei le discussioni sui nomi e le sposterei sui temi e sulle priorità per la città”.