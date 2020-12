Sgarbi contro Raggi: nello studio legale faceva la cameriera. Replica: vergogna!

AgenPress – Vittorio Sgarbi ha presentato questo pomeriggio a Roma i candidati presidenti dei 15 Municipi della Capitale, che correranno sotto il simbolo ‘Rinascimento-Sgarbi sindaco di Roma’. Sgarbi, nel corso dell’evento in un ristorante della Capitale, ha attaccato la sindaca in carica Virginia Raggi, che “secondo me prima di fare il sindaco faceva la cameriera in uno studio di avvocati”.

“Io nella mia vita ho lavorato. E tra le tante cose ho fatto anche la cameriera. Che è un lavoro più che dignitoso. Dovresti avere rispetto per chi si guadagna da vivere ogni giorno con fatica e onestà, soprattutto in questo momento. Vergogna”, ha replicato su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Virginia Raggi ha fatto anche la cameriera e anch’io. È una medaglia. Ci siamo laureati imparando a servire e oggi serviamo il Paese. Quel rispetto, che si impara mettendosi a disposizione degli altri (non di se stessi), tu non lo conosci”, ha scritto il deputato M5s Cristian Romaniello, su Twitter.

“Sgarbi attacca la nostra Virginia Raggi perché ‘ha fatto la cameriera’. Eh già, non tutti hanno la fortuna di bivaccare sulla poltrona da oltre 20 anni. Virginia sa cosa significano le parole lavoro e dignità, e sa cosa significa servire i cittadini. Tu no. #SiamoTuttiCamerieri”, ha commentato su Twitter il vicepresidente del parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo (M5s).