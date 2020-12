Digital Transformation, 300 domande presentate dalle imprese in una settimana

Ancora disponibili risorse per nuove richieste di agevolazioni

AgenPress. Il Ministero dello Sviluppo economico informa che sono circa 300 le domande presentate dalle micro, piccole e medie imprese nella prima settimana di apertura dello sportello per richiedere le agevolazioni in favore della Digital Transformation dei processi produttivi. Altre 169 domande risultano invece in fase di compilazione.

L’ammontare di risorse richieste finora è pari a circa 37 milioni di euro dei 100 milioni di euro complessivi messi a disposizione dal MiSE.

L’importo medio dei progetti presentati è di circa 250.000 euro. La maggior parte di essi, 134, riguarda le attività di investimenti, 114 sono invece dedicati all’innovazione di processo e 49 all’innovazione dell’organizzazione.

La disponibilità di finanziamenti consente alle micro, piccole e medie imprese interessate di poter, anche in forma aggregata, continuare a presentare nei prossimi giorni le domande per l’incentivo.

Per maggiore informazioni: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/digital-transformation