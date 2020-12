Brexit, Lega, buonsenso prevale su propaganda, Uk resta partner fondamentale

AgenPress. “Nonostante i tanti gufi in Italia e in Europa che ambivano a una Brexit pedagogica, per dare una lezione ai britannici rei di aver agito in libertà e democrazia, il buonsenso ha prevalso sulla propaganda e finalmente è stato trovato un accordo.

Per troppo tempo i negoziati sono stati utilizzati da questa parte della Manica per fare propaganda contro la Brexit: a farne le spese, i trasportatori in fila, abbandonati nei giorni scorsi dall’atteggiamento della Francia e da questa Europa confusa e senza un obiettivo chiaro.

Dopo che l’Ue ha perso tempo prezioso, ora stop al rancore malcelato degli eurocrati che fino all’ultimo hanno tentato di boicottare e punire il Regno Unito, che invece era, è e resta un partner strategico, per tutta la Ue e fondamentale per il nostro Paese, che con Londra ha importanti intese e progetti sulla difesa: dopo mesi di insicurezza, questa è una buona notizia perché offre certezze alle imprese italiane, a chi opera nell’export e nelle manifatture. Il Regno Unito è uscito dalla Ue, ma non dall’Europa: ci auguriamo che a Bruxelles sotterrino l’ascia di guerra e imparino la lezione della Brexit”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega Marco Zanni, presidente del gruppo Identità e Democrazia, e Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo.