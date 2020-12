Hong Kong. A processo in Cina 7 dei 12 attivisti pro-democrazia arrestati ad agosto

AgenPress – I 12 attivisti pro-democrazia di Hong Kong erano stati arrestati dalla Guardia costiera cinese durante la fuga a Taiwan. Il gruppo di dissidenti – il più giovane di loro ha solo 16 anni – è stato catturato dalla guardia costiera a 70 chilometri a sud-est di Hong Kong il 23 agosto, per poi essere trasferito alla polizia di Shenzhen. L’accusa nei loro confronti è attraversamento illegale di un confine.

Sette di loro dovranno affrontare un processo nella Cina continentale il 28 dicembre. Secondo la campagna Save 12 HK Youths, (Salva i 12 ragazzi di Hong Kong) i parenti di sette detenuti sono stati informati da avvocati nominati dal governo cinese che lunedì pomeriggio si terrà un’udienza presso il tribunale del popolo del distretto di Yantian nella città meridionale di Shenzhen.

Gli attivisti sono da allora scomparsi nell’opaco sistema giudiziario cinese, con i familiari che esprimono paura per il loro destino.

Alcuni membri della famiglia hanno ricevuto lettere dagli arrestati alla fine del mese scorso, ma il gruppo preoccupato ha messo in dubbio che tutte le lettere di famiglia hanno “schemi” e il loro contenuto è molto simile.

Una delle persone arrestate, Li Zixian, ha scritto alla sua famiglia, chiedendo alla sua famiglia di confessare il crimine commesso a Hong Kong. Padre Li ha pensato che fosse sospetto e Mama Li temeva che suo figlio sarebbe stato costretto a scrivere una lettera sotto tortura. La famiglia di Deng Xiran, sospettata di “organizzare il crimine dei confini transnazionali”, ha rivelato che il conto della Banca di Cina di Deng è stato cancellato, ufficialmente per “motivi amministrativi commerciali”. Il conto è stato utilizzato per elaborare i pagamenti aziendali di Deng, compresi i contributi di MPF. , L’importo in questione è di circa 10.000 yuan, ma quando i membri della famiglia chiedono di ritirare i soldi sul conto per loro conto, la banca ha rifiutato con la motivazione che devono ritirarli da soli.