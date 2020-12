Milano. Cade un palo, travolge una donna. Trauma cranico, non è in pericolo di vita

AgenPress – Una donna è rimasta ferita, questa mattina a Milano, a causa del crollo di un palo che l’ha travolta per strada. E’ accaduto pochi minuti prima delle 9 in via Raffaello Sanzio all’altezza del civico 21, quando, a seguito di una caduta di un albero, che ha colpito le linee aeree dei tram, uno dei ‘pali reggifilo’ che le sostengono è caduto a terra. Secondo le prima informazioni del 118 la donna ha riportato un trauma cranico, ma sarebbe cosciente e, sempre secondo i soccorritori, non in pericolo di vita.

Gli incidenti avvenuti questa mattina in via Raffaello Sanzio a Milano sono avvenuti in più fasi, per fortuna senza provocare vittime. Prima dell’alba un albero, crollato per la neve, ha infatti travolto la linea aerea dell’Atm, l’azienda dei trasporti, provocando l’interruzione di una linea tramviaria, la ’16’. Più tardi, verso le 8.15, un secondo albero, o parte di una pianta, è collassata colpendo la piattaforma su cui due operai dell’Atm stavano cercando di ripristinare i cavi dell’alta tensione.