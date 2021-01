Manovra, M5S: “Esonero prima rata IMU per le strutture ricettive”

AgenPress . Il turismo rappresenta uno dei settori cardine per la ripartenza del paese. Torneranno i giorni in cui potremo visitare liberamente le nostre meravigliose città d’arte, i nostri borghi, e tornare ad ammirare i paesaggi unici che solo il nostro paese è capace di offrire.

Per farlo dobbiamo sostenere chi in questo 2020 ha sofferto particolarmente la crisi economica legata all’emergenza sanitaria: bar, hotel, alberghi, strutture ricettive. Per questo in manovra abbiamo previsto l’esonero dal pagamento della prima rata Imu 2021 a beneficio di strutture turistiche, alberghi, terme, palestre, cinema, bar, ristoranti, fiere.