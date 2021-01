Usa. Sostenitori di Trump: Renzi, Obama e la Cia hanno favorito la vittoria di Biden

AgenPress – “Gli italiani hanno truccato il voto 2020”. A far perdere le elezioni Usa a Donald Trump truccando il voto elettronico sarebbe stato un complotto italiano. Orchestrato niente meno che da Matteo Renzi su mandato di Barack Obama. I trumpiani ne sono certi: il leader di Italia viva avrebbe usato un software segreto con la complicità della ambasciata americana a Roma e di alcuni agenti della Cia.

Lo scrive così Ann Vandersteel, auto-proclamata giornalista di SteelTruth e consulente stampa della campagna di Trump in Florida. Sostenendo sul suo account Twitter che “un membro del board di Leonardo ha modificato i satelliti per spostare voti da Trump a Biden”, la Vandersteel aggiunge che “Obama e Renzi hanno orchestrato il tutto con l’aiuto della Cia”.

“Il Dipartimento di Stato e molte agenzie del governo sono state coinvolte” e “questo è l’ultimo elemento di prova su come i voti sono stati cambiati”, si legge in un altro micromessaggio. Rimbalzata in rete, la teoria dell’Italian job ha scatenato ironie. “Sono stati gli italiani”, ha commentato un utente del sito di microblogging dopo che il microfono di Trump al comizio di oggi a Washington con i suoi sostenitori inizialmente non ha funzionato.