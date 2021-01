Mike Pompeo: “L’assalto al Campidoglio degli Stati Uniti è inaccettabile”

AgenPress. Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Mike Pompeo, scrive su Twitter:

“L’assalto al Campidoglio degli Stati Uniti è inaccettabile. L’illegalità e le rivolte – qui o in tutto il mondo – sono sempre inaccettabili“.

“La violenza, che mette a rischio la sicurezza degli altri, compresi quelli incaricati di fornire sicurezza a tutti noi, è intollerabile sia in patria che all’estero”, perché l’America è migliore di quello che abbiamo visto in un luogo in cui ho servito come membro del Congresso“.