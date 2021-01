Usa. Biden: Trump ha incitato l’attacco. Zuckerberg gli blocca Facebook e Instagram

AgenPress – L’attacco al Campidoglio è stato uno “dei giorni più bui della storia americana”, un “assalto alla nostra democrazia” . Lo afferma il vicepresidente eletto, Joe Biden, accusando Donald Trump di aver incitato l’attacco al Congresso e sottolineando che non è al di sopra della legge.

E intanto Mark Zuckerberg, il numero uno di Facebook, blocca a Trump, “i suoi account Facebook e Instagram a tempo indeterminato e per almeno le prossime due settimane, fino a quando una pacifica transizione di potere sarà completata”.

“Il rischio di consentire al presidente di continuare a usare il nostro servizio” in questo momento “è semplicemente troppo grande. Gli scioccanti eventi delle ultime 24 ore mostrano chiaramente che il presidente Trump intende usare il resto della sua permanenza in carica minando una pacifica e legale transizione di potere al suo successore, Joe Biden”, scrive Zuckerberg. “La sua decisione di usare la piattaforma per giustificare invece di condannare le azioni dei suoi sostenitori all’edificio del Capitol hanno giustamente infastidito molte persone negli Stati Uniti e nel mondo – aggiunge il fondatore di Facebook -. Abbiamo rimosso le sue dichiarazioni ieri perché abbiamo ritenuto che il loro effetto – e probabilmente il loro intento – era quello di provocare ulteriore violenza”.