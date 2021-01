Usa. Pelosi invoca il 25/o emendamento. Trump è pericoloso non può restare

AgenPress – “E’ un’emergenza, è pericoloso. Non può restare”. La Speaker della Camera, Nancy Pelosi, descrive Donald Trump. Pelosi si unisce al leader dei democratici in Senato Chuck Schumer nel chiedere la rimozione di Trump invocando il 25/o emendamento. Nel caso non avvenisse pelosi non esclude che i democratici possano portare avanti un nuovo impeachment.

Donald Trump ha incitato un’insurrezione armata contro gli Stati Uniti, ha detto ancora unendosi al leader dei democratici in Senato Chuck Schumer nel chiedere la rimozione di Trump invocando il 25/o emendamento.

“Non penso che ci vorrà molto per avere una risposta” da Mike Pence sul 25/o emendamento, afferma la speaker della Camera, Nancy Pelosi, sottolineando che a suo avviso Donald Trump deve essere rimosso e rimosso subito. Il 25/o emendamento della Costituzione prevede che il vicepresidente prenda i poteri nel caso il presidente muoia, si dimetta o sia rimosso dal suo incarico.