Mes. Bonetti (Iv). Ci dicano una motivazione per il “no”. Crippa (M5S), siamo contrari

AgenPress – “Sul Mes innanzitutto ci deve arrivare una motivazione di un eventuale no. Non è che noi ci dimettiamo per un sì o per un no. Però non siamo ad occupare una poltrona a prescindere, quando siamo di fronte ad un’opportunità straordinaria che ha il nostro Paese di cambiare il volto della Sanità. Abbiamo un’occasione unica di dare risorse praticamente a tasso zero. La domanda è: ‘Perchè no? Dopo di che si ragiona. Ma a questa domanda non c’è stata una risposta”. Lo ha detto la ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti, alla quale replica il capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera, Davide Crippa, ribadendo “che, il MoVimento 5 Stelle, è fermamente contrario all’attivazione del Mes. Ci sono diverse ragioni che supportano questa nostra posizione – ha aggiunto – anche in base all’evidenza degli accadimenti. La modalità, infatti, con cui i Btp di Stato sono stati messi all’asta, ed hanno ottenuto degli ottimi risultati, rispetto ai tassi d’interesse, fa comprendere, se ce ne fosse ancora bisogno, che non è conveniente anche dal punto di vista economico seguire quel percorso”.

“Anche perché, in queste ore, inoltre – ha concluso Crippa – per quanto riguarda i fondi del Recovery plan, si sta parlando di oltre 19 miliardi di euro riservati alla sanità”.