Terni. Ha abusato per anni della figlia minorenne, arrestato un uomo di 43 anni

AgenPress – E’ accusato di avere abusato per anni della figlia diciassettenne, un quarantatreenne dell’est asiatico, residente a Terni, arrestato dalla polizia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della procura. Violenza sessuale il reato contestato all’uomo.

Le presunte violenze – stando sempre al racconto della minorenne – si consumavano durante la notte nella sua stanza. L’ultimo episodio risale alla notte di Capodanno, quando l’uomo – in base alla ricostruzione della polizia – sarebbe entrato in camera della figlia otto volte.

L’indagine – spiega la Questura – ha preso le mosse da una segnalazione anonima giunta il primo gennaio sull’app della polizia di Stato Youpol.

La squadra mobile è quindi intervenuta nella stessa giornata presso l’abitazione della famiglia. Qui la ragazza si è confidata con il personale femminile della seconda sezione della mobile e con quello della volante, raccontando di essere vittima di abusi da parte del padre da alcuni anni. Dichiarazioni poi rese anche al pm di turno.

Gli accertamenti, coordinati dalla procura, hanno consentito, anche attraverso l’escussione di persone in grado di riferire sui fatti, di acquisire altri elementi nei confronti dell’indagato. La diciassettenne è stata affidata ad una struttura protetta per minori.