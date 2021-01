Usa. Morto un altro poliziotto del Capitol Hill, si ipotizza suicidio

AgenPress – Un secondo poliziotto assegnato alla protezione del Senato Usa e’ morto, apparentemente suicida, tre giorni dopo l’assalto al Capitol. Il poliziotto, Howard Liebengood, non era in servizio, ha indicato la polizia del Capitol, senza collegare la morte all’assalto degli ultrà trumpiani a Capitol Hill, ma l’organizzazione sindacale della polizia del Capitol ha detto che era tra gli agenti che hanno affrontato il 6 gennaio l’assalto.

L’agente Liebengood, 51 anni, era un ufficiale di polizia del Campidoglio dal 2005 ed era stato assegnato alla divisione del Senato. Il padre era stato il capo ufficiale della sicurezza del Senato dal 1981 al 1983.

La morte arriva pochi giorni dopo che diversi agenti di polizia del Campidoglio sono rimasti feriti e uno, Brian Sicknick , è morto a seguito delle rivolte del Campidoglio. La polizia del Campidoglio ha ricevuto critiche feroci per mancanza di sicurezza in seguito a ciò; Non è chiaro, tuttavia, se le rivolte del Campidoglio abbiano avuto un ruolo nella morte di Liebengood o dove stesse lavorando in quel momento.

La polizia in una dichiarazione ha scritto che “la polizia del Campidoglio degli Stati Uniti è profondamente addolorata per la morte fuori servizio, il 9 gennaio 2021, dell’agente Howard Liebengood, 51 anni”, si legge nella dichiarazione.

“È stato assegnato alla Divisione del Senato e fa parte del Dipartimento dall’aprile 2005.

“I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi colleghi”.

“Chiediamo che la sua famiglia, e gli altri ufficiali dell’USCP e la privacy delle loro famiglie sia rispettata durante questo periodo estremamente difficile”.