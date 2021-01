AgenPress. “Auspico che Renzi e Conte trovino il prima possibile una soluzione, anche perchè così non si può (per ovvie ragioni) andare avanti, ne governare il Paese. Se davvero non si riuscirà a trovare un accordo, in quel caso, meglio andare al voto.”

Lo dichiara l’On. Giacomo Portas, Leader dei Moderati – Indipendenza Italia Viva.