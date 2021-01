Coronavirus, la regione Lazio annuncia da febbraio il certificato vaccinale

AgenPress. La regione Lazio annuncia da febbraio il certificato vaccinale. L’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, spiega che sarà poi il Governo a decidere come utilizzarlo.

Intanto il Lazio darà “il certificato vaccinale, dopo la seconda dose, – spiega D’Amato – che sarà scaricabile sull’anagrafe vaccinale con accesso attraverso Spid. E sarà una modalità per dichiarare che si è fatta la vaccinazione, qualora sia necessario. Questa modalità varrà per tutti, non solo per gli ‘over 80’”.

“Non è una novità, – aggiunge D’Amato – perché anche i bambini hanno il certificato dei vaccini. E’ diversa la modalità, anziché richiederlo alla Asl lo puoi scaricare. Poi sarà il Governo o il Parlamento a decidere se con questo certificato puoi andare al cinema o a teatro”.