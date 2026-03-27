Campania, Ministero: accolta richiesta uscita dal piano di rientro

AgenPress. Il Ministero della Salute ha accolto la richiesta di uscita dal piano di rientro della Regione Campania.

Nel corso del tavolo di verifica con il Mef, oggi, sono stati esaminati i risultati raggiunti in merito alle richieste formulate dal Ministero nel corso delle verifiche intermedie che si sono svolte nel 2025. Era stato richiesto di poter verificare l’effettivo miglioramento dei programmi di screening e di potenziamento dei letti di RSA, e di poter dimostrare il consolidamento dei dati di corretta erogazione dei Lea.

Dalla documentazione presentata oggi al tavolo, emerge che la Regione Campania ha raggiunto la sufficienza nelle tre aree di assistenza monitorate dal Nuovo Sistema di Garanzia per l’anno 2024 confermando il risultato dell’anno precedente. Si riscontrano inoltre significativi miglioramenti relativi agli screening e ai letti di RSA.

La documentazione ricevuta ha quindi permesso di accogliere la richiesta di uscita dal piano di rientro.