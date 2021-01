Russia: -20 gradi, giornalista in diretta TV si tuffa in uno stagno per salvare un cane

AgenPress – Nella provincia di Belgorod, città della Russia europea occidentale, il conduttore televisivo Aleksandr Sašnev stava realizzando con il suo cameraman un servizio sulle anatre che non sono migrate e trascorrono l’inverno nello stagno locale, quasi tutto ghiacciato. La temperatura era di 20 gradi sotto lo zero. Alla fine delle riprese, un ragazzino ha chiamato i soccorsi perché aveva visto un cane sprofondare nello stagno. Il giornalista non ci ha pensato due volte, si è svestito e si è gettato nello stagno, salvando il cane. Il canale, per il quale lavora Sašnev, ha fatto sapere che il giornalista non si è ammalato e sta bene.