Bruno Tabacci: “Ho fatto quello che potevo ma i numeri restano incerti”

AgenPress. Il Senatore Bruno Tabacci (Centro Democratico) in un’intervista rilasciata al quotidiano “La Repubblica” ha dichiarato:

“Ho fatto quello che potevo, ma i numeri restano incerti e a questo Paese non serve una maggioranza raccogliticcia. Al premier Conte ho suggerito un gesto di chiarezza: dimettersi per formare un nuovo governo. E se non ci riesce, si va al voto. Per vincere“.

“Serve – continua nell’intervista Tabacci – un passaggio formale, di chiarezza: chiamiamo tutti alle proprie responsabilità. E se non ci sono le condizioni si va alle urne. L’hanno fatto in America e in Olanda, si può fare pure qui”.