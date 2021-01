Vittoria (Rg), appello per ritrovare l’auto rubata al dr. Migliorisi, l'”angelo gatti randagi”

AgenPress – “Voglio raccontarvi una storia. Non una favola con principi e principesse, ma una storia vera, con un eroe dei nostri giorni.

Il protagonista si chiama Giuseppe (al secolo, il dr. Giuseppe Migliorisi), funzionario di banca in pensione che, da quando ha smesso di lavorare, ha deciso di dedicarsi anima e corpo ai randagi sparsi sul nostro territorio”, a Vittoria (Ragusa).

Lo scrive sulla sua pagina la giornalista Valentina Frasca, “come associazione politico-culturale ci sentiamo di condividerlo per fare in modo che chi ha visto l’auto possa segnalarla alle autorità competenti.

Il dr. Migliorisi era un tutt’uno con la sua Clio Nera, un’auto vecchia di 23 anni, fatiscente e priva di valore (economico, per lo meno), ma inestimabile perché era stata trasformata in un autentico pronto soccorso ambulante per i trovatelli, perennemente piena zeppa di cibo per animali. A bordo di queste 4 ruote col sole o con la pioggia, col freddo e con il caldo, immancabilmente lui si metteva su strada e accudiva tutti i randagi che trovava. Alcuni li sfamava e li metteva in sicurezza, altri, quelli feriti, li prendeva con sé e li portava da chi poteva prendersene cura.

Un uomo dalla rara sensibilità, il dr. Migliorisi, e chi lo incontrava per strada non poteva non riconoscerlo da lontano, alla guida di quella sua Clio sgangherata.

Ebbene, c’è stato chi, qualche sera fa, intorno alle 19 e in pieno centro, siamo in Viale Europa a Ragusa, nei pressi di un noto negozio che vende articoli per animali, ha pensato bene di mettere a segno il colpo del secolo e di rubare l’auto con tutto quello che c’era dentro, lasciando a piedi l’angelo dei nostri amici a 4 zampe più sfortunati.

Perché questo post? Perché spero di smuovere le coscienze! Segnalate l’auto, se la vedete. Facciamo in modo che venga restituita, che venga fatta ritrovare, o che si trovi un’altra soluzione.

Una cosa è certa: non può e non deve finire così. Questa storia deve avere un lieto fine, perché lo merita, perché il dr. Migliorisi lo merita, per tutto il bene che ha fatto in silenzio. Che ne dite? Vi va di condividere questo post? Ce la facciamo a farlo diventare virale? Per una volta questi benedetti social utilizziamoli per una buona causa: aiutiamo il dr. Migliorisi a tornare dai suoi cuccioli”