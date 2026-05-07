La Cina condanna a morte gli ex ministri della difesa, ma concede loro la grazia

AgenPress. Gli ex ministri della Difesa cinesi Wei Fenghe e Li Shangfu sono stati entrambi condannati a morte con una sospensione di due anni dell’esecuzione per accuse di corruzione, sottolineando la gravità dell’epurazione nelle forze armate.

Li Shangfu era sospettato di aver ricevuto “ingenti somme di denaro” in tangenti e di aver corrotto altri, e un’indagine aveva concluso che “non aveva adempiuto ai suoi doveri politici” e “aveva cercato di ottenere vantaggi personali per sé e per altri”.