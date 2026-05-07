La Cina condanna a morte gli ex ministri della difesa, ma concede loro la grazia

Li Shangfu era sospettato di aver ricevuto “ingenti somme di denaro” in tangenti e di aver corrotto altri, e un’indagine aveva concluso che “non aveva adempiuto ai suoi doveri politici” e “aveva cercato di ottenere vantaggi personali per sé e per altri”.
Mentre un’indagine avviata su Wei Fenghe nel 2023 ha rivelato che aveva accettato “un’enorme quantità di denaro e oggetti di valore” in tangenti e “aiutato altri a ottenere vantaggi indebiti”.
In Cina, una condanna a morte con sospensione condizionale della pena viene generalmente commutata in ergastolo se il condannato non commette altri reati durante il periodo di sospensione.
Dopo la commutazione della pena, saranno condannati all’ergastolo senza possibilità di ulteriore commutazione o libertà condizionale.
Secondo quanto affermato quest’anno dall’Istituto Internazionale di Studi Strategici, le continue epurazioni anticorruzione nell’esercito cinese stanno lasciando gravi carenze nella sua struttura di comando e probabilmente hanno ostacolato la prontezza operativa delle sue forze armate in rapida modernizzazione.