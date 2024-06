Eliminazione Euro 2024. Gravina: “Non esiste nell’ambito di una governance federale l’idea che qualcuno possa pretendere dall’esterno le mie dimissioni”

AgenPress. “Accettiamo le critiche, ma quelle che ci servono per crescere e legittimate da elementi fondati. Poi ci sono quelle strumentali, di una richiesta di dimissioni in un momento di chiusura di un mio mandato. Non esiste nell’ambito di una governance federale l’idea che qualcuno possa pretendere dall’esterno le dimissioni.

La scadenza del mandato è prevista a marzo 2025, ma le elezioni avverranno prima (entro fine ‘24) compatibilmente con gli adempimenti statutari. Andremo a un confronto democratico: quella delle elezioni è l’unica sede deputata a scegliere la governance. E quella governance sarà portata a fare tutte le scelte. Personalmente non mi sono soffermato sulla mia voglia di poter continuare questo percorso che ritengo impegnativo. Io rispondo ai delegati, al mondo del calcio, il mio è un ruolo di servizio.

Ci sono sette componenti nel mondo del calcio ed è giusto che ci sia un confronto aperto, con la possibilità di verificare se il percorso va continuato o interrotto. Le riflessioni saranno fatte dopo aver tolto scorie che attraversano il mio entusiasmo”.