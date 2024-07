ITA-Lufthansa. UGL: “Ambiziosa sfida industriale”

AgenPress. “Nella giornata odierna la Commissione Antitrust europea ha finalmente dato un responso positivo sull’alleanza tra ITA e Lufthansa. Si chiude così, con successo, una trattativa che si è protratta per molto tempo senza per altro farci demordere dal nostro ottimismo sulla bontà dell’operazione.

Questo è senza dubbio un giorno molto importante per il trasporto aereo italiano, perché assistiamo alla nascita di una nuova realtà del comparto in grado di competere nel mercato con i più grandi vettori europei ed internazionali. Seguiremo con estrema attenzione i contenuti del piano industriale, auspicando quegli investimenti che consentano l’aumento della flotta ed il consolidamento, nonché l’aumento, dei livelli occupazionali.

Siamo in attesa della convocazione da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per verificare le condizioni e gli aspetti strategici dell’accordo e, unitamente a questo, di una interlocuzione con la stessa Lufthansa finalizzata a migliorare gli aspetti gestionali della compagnia ITA.

Ci troviamo di fronte ad una ambiziosa sfida industriale, in un settore, come quello del trasporto aereo, particolarmente difficile ma che ha saputo sempre risorgere dalle proprie ceneri come nel caso del post-pandemia, registrando numeri record per i nostri aeroporti non ipotizzabili, e di fatto non ipotizzati, nemmeno dai più accreditati esperti del settore”.

Lo hanno dichiarato in una nota congiunta Paolo Capone, Segretario Generale UGL e Francesco Rocco Alfonsi, Segretario Nazionale UGL Trasporto Aereo.