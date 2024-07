Chico forti “affranto e stupito” smentisce notizie su aiuto ‘ndrangheta per zittire Travaglio e Lucarelli

AgenPress – Chico Forti è “stupito, affranto e smarrito”. Lo afferma l’avvocato Andrea Radice, legale del trentino detenuto a Verona dopo essere stato trasferito in Italia dagli Usa, dove è stato condannato all’ergastolo per omicidio. Radice ha incontrato il suo assistito poco dopo mezzogiorno durante un colloquio in carcere. “Ora la vicenda andrà approfondita, ma Chico Forti è caduto dalle nuvole nell’apprendere quanto riportato oggi dalla stampa”, ha aggiunto Radice commentando il fascicolo aperto dalla Procura scaligera. Il legale ora attenderà di prendere visione della documentazione su quanto sarebbe avvenuto nel carcere. Nessun commento sulla vicenda, invece, da parte della famiglia di Forti e dal comitato ‘Una chance per Chico’.

“Chico Forti smentisce nel modo più assoluto le notizie apparse su organi di stampa nelle quali qualcuno lo accuserebbe di aver richiesto interventi in relazione ad articoli contro la sua persona”, ha aggiunto il legale.