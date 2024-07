Parlamento Ue. Ultraconservatori Vox lasciano Ecr di Meloni per passare a “Patrioti per l’Europa” guidati da Orban

AgenPress – La delegazione del partito spagnolo ultraconservatore Vox guidata da Abascal ha annunciato che lascerà il gruppo Ecr al Parlamento europeo per aderire al nuovo gruppo Patrioti per l’Europa, definendola “un’opportunità storica”.

“Giorgia Meloni rimarrà sempre un’amica e un alleata” sottolinea il partito sovranista in una nota ufficiale. La piattaforma, lanciata dal premier ungherese Viktor Orban riferisce Vox, “riunirà una gran maggioranza di partiti che stanno guidando l’alternativa a popolari, socialisti ed estrema sinistra a Bruxelles”.

“Con questo traguardo fondamentale si conferma la volontà unificante di Vox per i partiti che dentro e fuori l’Europa difendono la sovranità delle Nazioni, la sicurezza nelle strade, la sicurezza delle frontiere, la prosperità economica e sociale, la famiglia e le vere radici dell’Europa e dell’Occidente”, spiega Vox nella nota dicendosi “consapevole del messaggio che milioni di europei hanno trasmesso nelle ultime elezioni, nelle quali hanno votato con maggiore forza per un’alternativa alle politiche di Bruxelles degli ultimi anni. Vox è responsabile soprattutto di questa crescita in Spagna, dove il partito ha raddoppiato il numero dei seggi (da 3 a 6), crescendo di 300.000 voti rispetto alle elezioni del 2019 per un totale di 1,6 milioni di voti”.

“Vox esprime la sua gratitudine e la sua forte amicizia con l’Ecr, il gruppo politico europeo al quale ha fatto parte finora e che ha un ruolo di primo piano nella lotta per Nazioni libere, sovrane, sicure e prospere. In modo del tutto speciale Vox esprime la propria amicizia verso Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni resterà sempre una socia, amica e alleata di Vox. Allo stesso modo, Vox esprime la sua gratitudine e il suo riconoscimento al partito polacco Diritto e Giustizia (PIS), che è stato all’avanguardia nella lotta dei patrioti in Europa”, concludono dalla delegazione conservatrice spagnola.