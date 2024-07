Polemiche sulla visita di Orban a Mosca. Per i Verdi è una chiara violazione del trattato Ue e danneggia la reputazione europea

AgenPress – “Il premier ungherese Viktor Orban in visita a Mosca. L’appeasement non fermerà Putin. Solo l’unità e la determinazione apriranno la strada a una pace globale, giusta e duratura in Ucraina”. Lo scrive su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

La visita di Orban a Mosca “mette in dubbio” il tradizionale viaggio della Commissione Europea nel Paese che ha la presidenza di turno, ovvero l’Ungheria, che è stato messo in programma “per dopo l’estate”, ha detto il portavoce dell’esecutivo Ue Eric Mamer.

“La visita del premier ungherese a Mosca rappresenta una chiara violazione del principio di leale cooperazione sancito dal trattato dell’Ue e danneggia gravemente la reputazione dell’Unione. Vi chiediamo di utilizzare tutti gli strumenti a vostra disposizione per impedire che ciò accada”, dichiarano i co-presidenti dei Verdi Ue, Terry Reintke e Bas Eickhout, in una lettera indirizzata a Charles Michel, Ursula von der Leyen e Roberta Metsola sul viaggio del premier magiaro Viktor Orban a Mosca per incontrare Vladimir Putin.

I Verdi ricordano che la “presidenza del Consiglio Ue svolge un ruolo importante nel portare avanti il lavoro del Consiglio sulla legislazione dell’Ue garantendo la continuità dell’agenda e rappresentando il Consiglio nelle relazioni con le altre istituzioni” e che tutte le “istituzioni dell’Ue e i suoi Stati membri “hanno condannato fermamente la brutale guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e l’annessione illegale delle regioni dell’Ucraina”.