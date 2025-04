Usa. L’ammirazione di Elon Musk e famiglia per Putin. Il padre: “mio figlio non è tagliato per la politica”

AgenPress – In un’intervista con la Bbc Russia, il padre di Elon Musk, Errol, ha affermato che la loro famiglia nutre una certa ammirazione per il presidente Putin. Secondo lui, “se si guarda a Putin semplicemente come uomo, e non nel contesto della politica internazionale, è difficile non provare rispetto per lui”.

In risposta all’osservazione secondo cui è stato Putin a iniziare la guerra in Ucraina, Errol ribatte che “solo con il tempo sarà possibile capire chi l’ha realmente iniziata”. Alle mie obiezioni sul fatto che l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022 sia un fatto, ha continuato a insistere sulla sua posizione.

E a una domanda se Elon abbia detto qualcosa di simile sullo zar, Errol ha confermato che le loro opinioni sono simili, spiegando che le persone intorno a lui spesso cercano di convincere gli altri a non fidarsi di Putin, ma lui stesso lo considera un esempio di leader forte. In risposta all’osservazione secondo cui è stato Putin a iniziare la guerra in Ucraina, Errol ha ribattuto che “solo con il tempo capiremo chi l’ha davvero iniziata”.

In ogni caso, ha categoricamente respinto l’idea che il cambiamento di opinione di Elon fosse dovuto a interessi commerciali. Parlando della discesa in campo del figlio al fianco di Donald Trump, Errol Musk ha dichiarato di ritenere che nonostante il suo successo negli affari, Elon non sia in realtà tagliato per la politica: “È uno specialista tecnico, persone così si sforzano di raggiungere la logica e l’ordine. La politica è un caos senza fine in cui non c’è fondo, non ci sono confini e in cui è impossibile vincere”, ha dichiarato. E per quanto riguarda l’episodio del gesto condannato da molti come un saluto nazista, Musk senior ha negato questa ricostruzione parlando di disinformazione contro il figlio.

Elon “è uno specialista tecnico, e queste persone si sforzano di raggiungere la logica e l’ordine. La politica è un caos senza fine in cui non c’è fondo o confini e in cui è impossibile ottenere la vittoria”.

Elon è abituato a lavorare in modo diverso: seleziona sempre il meglio del meglio, prima il 10%, poi il 10% di questo 10%, portando il team a un livello d’élite.