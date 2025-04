Romano (NM): “Il club dei miliardari pronto a speculare sui dazi”

AgenPress. ‘Il club dei miliardari utilizza strumentalmente anche i dazi di Trump per manovre finanziarie spericolate e speculative. Una seria lettura degli effetti potenziali dei dazi non giustifica il crollo delle Borse; molto probabilmente, i grossi speculatori stanno approfittando dello scenario incerto dei commerci per fare crollare i mercati finanziari dopo avere puntato su The Donald. Il governo non abbocchi all’amo della speculazione e non si faccia condizionare da un effetto – seppur importante – sulla nostra bilancia commerciale che può essere superato in vari modi.

Serve una risposta su molteplici direttrici: da nuovi accordi con paesi meno resistenti allo scambio, ad una spinta su investimenti infrastrutturali nei paesi africani e del Mercosur, allo scopo di preparare nuovi mercati. Il cambiamento del sistema che abbiamo sin qui conosciuto non va contrastato con le vecchie logiche né con interventi spot ma va realizzato con una strategia di medio e lungo termine insieme ai nostri maggiori player di ogni settore produttivo. In questo contesto servono misure per ridurre la diseguglianza di reddito e, quindi, i livelli della poverta’ estrema. Il divario tra l’1,5% dei superricchi e il resto del Pianeta e’ semplicemente inaccettabile’.

E’ quanto dichiara, in una nota, l’On. Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati.