Rimini. Madre si lancia dal tetto di casa con il figlio di 6 anni: morti entrambi. Soffriva di depressione

AgenPress – E’ accaduto a Rimini, in località San Giuliano, dove una donna si è lanciata dal tetto di un condominio di cinque piani, con in braccio in figlio di sei anni. Entrambi sono morti. Non vi sarebbero dubbi sull’intento suicida della donna, perché la polizia, intervenuta sul posto, ha trovato un biglietto scritto da lei.

Dai primi riscontri la donna è una 40enne e, il figlio, ha appena 6 anni. La signora avrebbe lasciato alcuni biglietti per spiegare il gesto per poi salire sul tetto del palazzo di 5 piani e lasciarsi cadere.