ACN assume 45 giuristi a tempo indeterminato

Al via il concorso per assumere esperti di diritto cyber, delle nuove tecnologie, amministrativo, internazionale e dell’Unione europea. Candidature online entro l’8 agosto 2024

AgenPress. Prosegue il rafforzamento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale che ha indetto un concorso per quarantacinque giuristi da assumere a tempo indeterminato. Quattro sono i profili professionali richiesti: otto unità in diritto internazionale e dell’Unione Europea, venticinque in diritto amministrativo, sette in diritto delle nuove tecnologie e cinque in diritto della cybersicurezza.

È possibile candidarsi online entro le ore 18:00 dell’8 agosto 2024.

“Un’iniezione di talenti giuridici di cui l’Agenzia necessita per far fronte alle sfide, presenti e future, della cybersicurezza, in un contesto strategico per l’avvenire del Paese” ha commentato il Direttore Generale Bruno Frattasi alla pubblicazione del concorso.

“Con questo bando assumeremo i giuristi che vogliano impegnare le proprie competenze al servizio dell’interesse del Paese. Una volta terminate le prove di selezione concorsuale, i nuovi assunti potranno supportare l’applicazione della Strategia nazionale per la sicurezza cibernetica 2022-2026 e contribuire allo sforzo dell’Agenzia nelle varie iniziative, comprese quelle che riguarderanno l’uso dell’intelligenza artificiale”.

Per partecipare al concorso è necessaria la laurea magistrale o specialistica nelle classi giuridiche previste dal bando, con una votazione minima di 105/110 e, per i profili di diritto internazionale e dell’Unione Europea e di diritto della cybersicurezza, un’esperienza di lavoro almeno biennale.

Si può partecipare a uno solo dei profili professionali indicati nel bando di concorso, che è pubblicato alla pagina “Lavora con noi” del sito web di ACN e sul portale InPA, su cui è possibile inviare la propria candidatura.