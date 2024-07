Francia. Macron: “nessuno ha vinto, i partiti politici siano all’altezza della situazione per lavorare insieme”

AgenPress – Emmanuel Macron ha invitato i partiti politici a “essere all’altezza della situazione e a lavorare insieme” per costruire una coalizione di maggioranza con una solida maggioranza dopo che gli elettori, in elezioni anticipate, hanno eletto un parlamento in stallo, senza una via ovvia per formare un governo.

Il presidente francese, che non ha parlato pubblicamente dopo il secondo turno di domenica, ha dichiarato in una lettera al Paese che nessuno ha vinto le elezioni, in cui un’alleanza di sinistra e verde è arrivata prima ma è rimasta ben lontana dalla maggioranza assoluta.

“Nessuna forza politica ha una maggioranza sufficiente e i blocchi emersi sono tutti minoritari”, ha affermato Macron.

Ha invitato tutti i partiti “che si identificano con le istituzioni repubblicane, lo stato di diritto, il parlamentarismo, una posizione filoeuropea e l’indipendenza francese ad avere un dialogo sincero e leale per costruire una maggioranza solida, necessariamente plurale, per il paese”.

“Divisi al primo turno, uniti dalle desistenze reciproche al secondo, eletti grazie ai voti degli elettori dei loro ex avversari – scrive Macron – solo le forze repubblicane rappresentano una maggioranza assoluta. La natura di queste elezioni, segnate da una richiesta chiara di cambiamento e di condivisione del potere, li obbliga a costruire un ampio ‘rassemblement'”.

“Chiedo a tutte le forze politiche che si riconoscono nelle istituzioni repubblicane, lo stato di diritto, il parlamentarismo, un orientamento europeo e la difesa dell’indipendenza francese, di avviare un dialogo sincero e leale per costruire una maggioranza solida, necessariamente plurale, per il paese”.