Inizio dei Lavori per il Murales Etiopia, l’Opera d’Arte Urbana più Grande di Roma

Oggi a Roma prendono il via i lavori per la realizzazione del murales più grande della città, ad opera dell’artista Daniele Geniale. Finanziato da PCT SRL, il progetto mira a valorizzare il quartiere Africano. Prevista per settembre l’inaugurazione di EtiopiaLab, un centro multifunzionale di formazione ospitato nell’ex deposito ATAC riqualificato

Il progetto è finanziato da PCT SRL, proprietaria del parcheggio sottostante “Parcheggio Etiopia”, al fine di rendere il quartiere esteticamente più bello. Di fronte al murales, nell’ex deposito dell’ATAC, anch’esso riqualificato, aprirà EtiopiaLab, un centro multifunzionale di formazione la cui inaugurazione è prevista per settembre. Il centro offre aule tecnologicamente avanzate, sale di registrazione audio e video, e spazi per eventi aziendali e team building, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per il quartiere e non solo, promuovendo la crescita culturale e professionale attraverso corsi, workshop e eventi.

L’ex deposito ATAC di viale Etiopia, costruito nel 1941 e rimasto inutilizzato dagli anni Sessanta, è stato recentemente riqualificato dopo essere stato messo all’asta nel 2020 come parte del piano di risanamento finanziario dell’azienda. Questo edificio storico rappresenta ora una nuova opportunità per la comunità locale, trasformandosi da spazio abbandonato a luogo di crescita e formazione.

Daniele Geniale, classe 1983, è un rinomato street artist italiano con una formazione in comunicazione visiva. Attivo dal 2006, ha lavorato in vari paesi tra cui Portogallo, Spagna e Brasile. La sua arte combina tecniche classiche con elementi moderni, utilizzando spesso stencil e spray. Geniale è noto per il suo impegno nella formazione e nell’inclusione sociale, credendo fermamente nel potere dell’arte di trasformare e migliorare le comunità.