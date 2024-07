Nato. Il vertice si conclude con la firma del “Patto con l’Ucraina” da parte di 32 paesi

AgenPress – Il vertice NATO di tre giorni a Washington, DC, si è concluso l’11 luglio con il lancio dell’Ukraine Compact, un accordo quadro sulla sicurezza firmato da 32 alleati.

La guerra su vasta scala della Russia contro l’Ucraina è stata un punto focale del summit del 75° anniversario dell’Alleanza. Diversi paesi hanno annunciato pacchetti di aiuti e accordi di sicurezza , sebbene Kiev non abbia ricevuto notizie definitive sulla sua futura adesione.

Il Patto per l’Ucraina recentemente annunciato si basa sulla dichiarazione congiunta del G7 , resa al vertice NATO di Vilnius dell’anno scorso.

“Questo storico patto crea un’architettura di sicurezza unitaria e completa per sostenere l’Ucraina oggi e in futuro, in guerra e in pace”, si legge in una conferenza stampa della Casa Bianca.

Il patto stabilisce che i membri sosterranno le esigenze di difesa dell’Ucraina attraverso la formazione, l’assistenza militare e l’assistenza economica, accelerando al contempo gli sforzi dell’Ucraina per rafforzare le sue capacità di difesa.

I firmatari concordano inoltre di “riunirsi rapidamente e collettivamente ai massimi livelli per determinare i successivi passi appropriati” nel caso in cui la Russia lanci un futuro attacco armato contro l’Ucraina.

“Nel breve termine, continueremo a fornire all’Ucraina le armi, le munizioni e l’addestramento necessari per respingere le forze russe”, ha affermato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in occasione della presentazione del patto.

“Nel medio termine, contribuiremo a rafforzare le forze e le capacità per difendere l’Ucraina e scoraggiare ulteriori aggressioni”.

L’annuncio dell’Ukraine Compact è stato in qualche modo oscurato dalla presentazione poco convincente del presidente Volodymyr Zelensky da parte di Biden, che si è riferito a Zelensky chiamandolo “presidente Putin”.

Zelensky ha riso della gaffe e ha ringraziato Biden, definendo l’Ukraine Compact “una solida architettura di garanzie di sicurezza”.

“Il Patto ucraino che stiamo formando porta le nostre relazioni a un nuovo livello: un risultato significativo per l’Ucraina e per tutti noi”.

Patto per l’Ucraina

L’11 luglio, a margine del vertice NATO di Washington, l’Ucraina e 23 firmatari di accordi di sicurezza con l’Ucraina hanno firmato l’Ukraine Compact.