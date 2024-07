Attentato a Trump. Non è chiaro come Crooks sia finito sul tetto dell’edificio. Aveva acquistato 50 proiettili

AgenPress – Secondo quanto riferito dai media americani da una fonte a conoscenza delle indagini, una delle due squadre locali di cecchini avrebbe dovuto sorvegliare l’edificio in cui si trovava l’uomo armato del tentato omicidio di sabato contro Donald Trump.

Thomas Matthew Crooks lavorava in un lavoro entry-level vicino alla sua città natale di Bethel Park, Pennsylvania. Si è diplomato al liceo nel 2022 con la reputazione di compagno di classe brillante ma silenzioso. Il suo consulente scolastico lo ha descritto come “rispettoso” e ha detto che non aveva mai saputo che Crooks fosse un politico.

Un funzionario delle forze dell’ordine ha riferito che sabato aveva acquistato 50 colpi di munizioni in un’armeria locale poche ore prima di compiere l’attacco.

L’FBI ha dichiarato domenica che il suo profilo sui social media non conteneva alcun linguaggio minaccioso, né avevano trovato alcuna storia di problemi di salute mentale. Hanno detto che Crooks ha agito da solo e che non avevano ancora identificato un movente.

Crooks si distingue tra gli altri recenti sparatori di alto profilo che hanno aperto il fuoco contro scuole, chiese, centri commerciali e parate perché è arrivato a pochi centimetri dall’uccidere un candidato alla presidenza degli Stati Uniti, cosa che non accadeva da decenni.

Non è ancora chiaro come sia finito sul tetto di un edificio a poco più di 130 metri (430 piedi) dal luogo in cui Donald Trump stava parlando durante un comizio in Pennsylvania.

Un passante è stato ucciso e altri due sono rimasti gravemente feriti nel tentativo di assassinare Donald Trump durante un comizio in Pennsylvania sabato sera.

Ecco cosa sappiamo finora sulle vittime:

Corey Comparatore

Comperatore era un capo dei pompieri volontario di 50 anni che viveva a Sarver. Sua figlia, Allyson, lo ha descritto come “il miglior papà che una ragazza possa mai desiderare”.

Il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro ha affermato che Comperatore andava in chiesa ogni domenica e “amava la sua comunità”.

Si dice che fosse un convinto sostenitore di Trump e che fosse entusiasta di partecipare al comizio in Pennsylvania. “Era una brava persona”, ha detto il vicino Matt Achilles al Pittsburgh Tribune-Review.

Davide Olandese

Secondo sua sorella, Dutch, originario della città di New Kensington, in Pennsylvania, è un dipendente di lunga data dell’azienda tecnologica Siemens.

Jennifer Veri-Grazier ha dichiarato al New York Times che il 57enne ha riportato danni al fegato e la frattura delle costole nella sparatoria e ha dovuto sottoporsi a più di un’operazione. Lo ha descritto come un sostenitore di lunga data di Trump.

James Copenhagen

Copenhaver, 74 anni, è originario di Moon Township, Pennsylvania, ed era un democratico registrato, riporta il New York Times.

Albert Quaye, un supervisore di Moon Township, ha dichiarato al giornale che Copenhaver era in pensione e che aveva iniziato a interessarsi molto alla politica locale.