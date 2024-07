Bagnoli-Coroglio. Meloni: “Il risanamento di Bagnoli è un investimento strategico, lo è per il Sud, lo è per la Campania, lo è per l’Italia”

AgenPress. Nell’ottica di sostenere l’occupazione arrivo con un’altra buona notizia che è la proroga di Decontribuzione Sud, acclamata trasversalmente da tutte le forze politiche. È stata accordata dalla Commissione europea su richiesta del Governo italiano. È ovviamente una misura estremamente importante, che noi riteniamo molto utile e che lavoriamo per far diventare strutturale. Il Ministro Fitto è già al lavoro con la Commissione su questo obiettivo e sono molto fiduciosa che possa riuscire anche in questo.

Nelle prossime settimane, una volta terminate le operazioni di bonifica dalla contaminazione di amianto, saranno aperti i cantieri per la messa a terra dei primi interventi.

E insomma, la sfida è trasformare un’area inquinata e abbandonata, che è stata appunto un simbolo di una incapacità delle istituzioni di riuscire davvero a essere concrete nelle risposte che davano, in un moderno polo turistico, balneare, commerciale, che sia all’altezza di quella straordinaria città che è Napoli, di quella straordinaria regione che è la Campania.

È un progetto strategico che siamo riusciti a immaginare, a costruire, e abbiamo collaborato a realizzare grazie alla riforma delle politiche di coesione che è stata portata aventi da questo Governo. È una riforma che è ispirata a una visione ben precisa, cioè utilizzare tutte le risorse che servono a combattere i divari tra i territori, concentrare quelle risorse su progetti strategici, su grandi investimenti, soprattutto per il Mezzogiorno d’Italia. Sono risorse estremamente preziose, ce lo dobbiamo dire, che però non sempre sono state spese o sono state utilizzate per interventi strategici.

Completare il risanamento di Bagnoli è un investimento strategico, lo è per il Sud, lo è per la Campania, lo è per l’Italia. Io rivendico la scelta di questo Governo di aver voluto destinare a questo progetto 1 miliardo e 218 milioni di euro di risorse della coesione.