Florida. Giudice nominata da Trump, archivia il caso dei documenti segreti. Pubblico ministero nominato illegalmente

AgenPress – La giudice Aileen Cannon ha archiviato il caso della carte segrete a Mar-a-Lago a carico di Donald Trump dopo la sentenza sull’immunità della Corte Suprema.

La giudice distrettuale nominata giudice da Trump, ha stabilito che il procuratore speciale Jack Smith, a capo dell’accusa, è stato nominato illegittimamente al suo incarico e non aveva l’autorità di portare avanti il ​​caso.

Si è trattato di un altro trionfo legale clamoroso per Trump, in seguito alla sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 1° luglio, secondo cui, in quanto ex presidente, gode dell’immunità penale per molte delle azioni da lui compiute durante il suo mandato.