Venezia: indagato il sindaco Brugnaro. Arrestato l’assessore Boraso

AgenPress. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è indagato nell’ambito della vicenda che riguarderebbe le trattative di vendita dell’area dei “Pili” (di proprietà di Brugnaro) all’imprenditore Chiat Kwong Ching.

L’area dei Pili fu venduta dal demanio pubblico a Brugnaro nel 2006. In quel periodo il terreno era di scarso valore. Alcuni anni dopo però, dopo l’elezione a Sindaco di Luigi Brugnaro, l’area è stata identificata dai piani urbanistici del Comune di Venezia come possibile sede di un terminal per il trasporto merci e di un palazzetto dello sport, aumentando molto di valore.

Nella vicenda è stato arrestato l’assessore alla Mobilità del comune di Venezia Renato Boraso.

Inoltre sono indagati anche il capo di Gabinetto del sindaco e direttore generale del Comune, Morris Ceron, il vicecapo di Gabinetto, Derek Donadini.