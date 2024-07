Ue. Borrell contro Orban. Sosteniamo l’Ucraina e vogliamo che la guerra finisca, non è vero che la promuoviamo

AgenPress – In “una sessione ristretta tra i ministri discuteremo di quello che è successo con le visite del premier Viktor Orban a Mosca, a Kiev e a Pechino e il discorso del suo rappresentante all’Onu che ha accusato l’Ue di promuovere la guerra. Sono affermazioni inaccettabili”.

Lo ha detto l’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Esteri. “L’Ue sostiene l’Ucraina e vogliamo che la guerra finisca”, ha sottolineato Borrell, indicando che i ministri riuniti oggi a Bruxelles discuteranno di come “valutano la posizione” di Budapest, “presidente di turno dell’Ue”.

“La decisione finale” sulla possibilità di azioni nei confronti della presidenza di turno dell’Ue in mano all’Ungheria, come sfilarle il Consiglio informale Esteri-Difesa (Gymnich) in programma il 28-29 agosto a Budapest, “è mia”, ha rimarcato Borrell, indicando che farà la sua scelta “dopo aver ascoltato tutti i ministri”. ri delle diplomazie Ue avranno un confronto con l’omologo ucraino Dmytro Kuleba.