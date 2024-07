Attentato Trump, si dimette la direttrice dei servizi segreti

AgenPress. La direttrice dei servizi segreti Kimberly Cheatle si è dimessa oggi dal suo incarico in seguito alla sparatoria avvenuta durante il comizio di Trump in Pennsylvania, il 13 luglio.

A seguito delle dimissioni della direttrice il presidente Joe Biden ha dichiarato di esserle “grato” “per i suoi decenni di servizio pubblico”.

“Si è dedicata disinteressatamente e ha rischiato la vita per proteggere la nostra nazione durante la sua carriera nei Servizi Segreti degli Stati Uniti. La ringraziamo in modo particolare per aver risposto alla chiamata di guidare i Servizi Segreti durante la nostra Amministrazione e siamo grati per il suo servizio – ha affermato Biden.

“Come leader, ci vogliono onore, coraggio e un’integrità incredibile per assumersi la piena responsabilità di un’organizzazione incaricata di uno dei compiti più difficili nel servizio pubblico”, ha continuato.

“Sappiamo tutti ciò che è accaduto quel giorno e non dovrà più accadere. Andiamo avanti, auguro a Kimberly Cheatle tutto il meglio e ho intenzione di nominare presto un nuovo direttore”.