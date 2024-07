Cutro, rinvio a giudizio per sei indagati. Open Arms, Brinis: “Valuteremo se costituirci parte civile”

AgenPress. Falso, omissione in atto d’ufficio e strage come conseguenza di altro reato sono i capi di imputazione per i quali la procura della repubblica di Crotone ha deciso di chiedere il rinvio a giudizio di quattro uomini della Guardia di finanza e due della Guardia costiera in merito i mancati soccorsi al caicco naufragato a Cutro il 26 febbraio del 2023.

«Noi di Open Arms, insieme a una quarantina di organizzazioni che si occupano di immigrazione, a marzo del 2023 presentammo un esposto alla Procura di Crotone volto a far chiarezza su quella notte. Accogliamo dunque con favore la comunicazione della Procura sulla chiusura le indagini. Stiamo valutando se costituirci parte civile all’apertura del processo.» ha dichiarato Valentina Brinis, Advocacy officer di Open Arms.